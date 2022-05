Sarri: “Partita difficile perchè Samp non ancora salva. Siamo in crescita”

Pochi minuti fa, nei momenti precedenti a Lazio-Sampdoria, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha commentato il finale di stagione che si ritroverà davanti la squadra biancocelesti, in piena corsa all’Europa con la Fiorentina di Vincenzo Italiano e la Roma di José Mourinho. Queste le sue dichiarazioni:

“Affrontiamo una squadra che è entrata in sintonia con le idee dell’allenatore. Non sono matematicamente salvi e sarà difficile. L’obiettivo è gestire le settimane alla stessa maniera, arrivando al massimo della motivazione e determinazione. Non sempre ci siamo riusciti, ma siamo in crescita anche sotto questo punto di vista. Se Pedro tornerà disponibile per le ultime due di campionato? Spero di sì, dovrebbe avere un controllo lunedì. Purtroppo si è fatto male in un punto delicato, speriamo nell’ultimo controllo”.