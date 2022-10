Sarri: “Romagnoli in dubbio, ma vediamo. Adesso Firenze non ci interessa”

L’allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della sfida della sua squadra contro lo Sturm Graz. Ha parlato anche della trasferta a Firenze, in programma lunedì, in riferimento alle condizioni di Romagnoli: “Intanto decideremo per domani, ora Firenze non ci interessa. Alessio ha avuto problemi importanti, non voglio forzarlo in troppi impegni”.

E aggiunge: “Romagnoli sta raggiungendo un ottimo livello, dopo ottime partite, ma valuteremo domattina se sarà il caso. Poi con calma, nei prossimi giorni, si deciderà chi giocherà a Firenze. Prima la gara in Europa”.