Sarri si tiene stretto un ex Fiorentina: “Non esiste uno scambio con il Barcellona”

Questo pomeriggio, durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Parma, il tecnico della Juventus Maurizio Sarri è stato interrogato dai media presenti sui tanti rumors di mercato attorno al centrocampista ex Fiorentina Federico Bernardeschi. L’allenatore bianconero ha liquidato così le voci di un eventuale scambio con Rakitic del Barcellona: “Sinceramente fino ad ora nessuno mi è venuto a chiedere niente, quindi per quanto mi riguarda a me la cosa non mi tocca minimamente. Stiamo parlando di qualcosa che non esiste”