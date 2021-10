Sarri torna sulla gara di mercoledì: “Non abbiamo aspettato la Fiorentina, i numeri della partita sono chiari”

Maurizio Sarri ha da poco parlato in vista della gara che vedrà impegnata la sua Lazio nell’anticipo dell’undicesima giornata contro l’Atalanta, domani alle ore 15. All’allenatore toscano è stato chiesto se l’intenzione della sua squadra è quella di impostare un atteggiamento tattico simile a quello visto contro la Fiorentina, ovvero di aspettare l’avversario per colpire in velocità. Sarri, stizzito, ha risposto così:

“Alla base della domanda c’è un errore, non abbiamo aspettato, i numeri della partita contro la Fiorentina non giustificano la premessa. Noi domani andiamo a Bergamo per affrontare una squadra forte ma cercheremo di fare il nostro gioco. Loro sono molto aggressivi, intensi e di qualità: è una squadra completa. Come dice Guardiola è come andare dal dentista, anche se ne esci indenne il male lo sente. L’Atalanta è un esempio societario e comportamentale. Ha fatto delle scelte precise e decise, è una fonte d’ispirazione per tutto il movimento. Noi però siamo la Lazio e dobbiamo fare un percorso simile per le scelte ma diverso dal punto di vista tecnico”.