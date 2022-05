Sartori lascia l’Atalanta dopo otto anni ma fa una scelta a sorpresa, Marani: “Sarà il ds del Bologna”

Tra i protagonisti assoluti della crescita dell’Atalanta c’è sicuramente Giovanni Sartori, fenomenale nel creare il miracolo Chievo e poi anche quello dei beragamschi. Dopo otto anni però le strade di Sartori e Percassi si divideranno: il dirigente sembrava un po’ nei sogni di tante big e se ne era parlato anche per la Fiorentina. Invece il suo destino sarà al Bologna, come annunciato a Sky da Matteo Marani: “Questa è la penultima partita di Bigon come direttore sportivo del Bologna. In settimana Giovanni Sartori firmerà il contratto come nuovo ds degli emiliani, succederà appena Saputo tornerà in Italia”