Sassuolo e Bologna si spartiscono la posta in palio nel derby emiliano e i rossoblù di Mihajlovic agganciano la Fiorentina Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Finisce in pareggio per 1-1 l’anticipo del sabato sera tra Sassuolo e Bologna. I rossoblù vanno in vantaggio al 17′ con Soriano in seguito a un’errore di impostazione della difesa neroverde. Al 30′ i felsinei restano però in dieci a causa dell’espulsione per rosso diretto del difensore Hickey. Da quel momento in poi i padroni di casa pressano insistentemente e Caputo va a siglare il gol del pareggio al 52′. L’assedio del Sassuolo in superiorità numerica prosegue per tutta la gara, ma il fortino difensivo del Bologna resiste. Con questo risultato la squadra allenata da De Zerbi sale a 35 punti in classifica, mentre quella di Mihajlovic raggiunge la Fiorentina a quota 25

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 50, Milan 49, Roma, Lazio,43, Juventus 42, Napoli, Atalanta 40, Sassuolo 35, Verona 34, Sampdoria 30, Genoa 26, Bologna, Fiorentina 25, Udinese, Benevento, Spezia 24, Torino 20, Cagliari 15, Parma 13, Crotone 12.