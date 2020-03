Savic: da sconosciuto viola a pilastro dell’Atletico in Champions

La Fiorentina come luogo di crescita. Questo può essere il riassunto della carriera del difensore montenegrino Stefan Savic che, dopo le stagioni in viola, è diventato un autentico pilastro della difesa dell’Atletico Madrid. L’asso dell’Atleti, ieri sera è stato un autentico pilastro per la formazione madrilena, che ha poi vinto la sfida contro il Liverpool.

Savic, è diventato quello di adesso, anche grazie alle centotto presenze col giglio sul petto. Il montenegrino, infatti, arrivato dall’esperienza al Manchester City come una autentica scommessa all’ultimo giorno di mercato nell’affare Nastasic, si è consacrato in viola diventando un punto di riferimento per la squadra e per i tifosi.

Nel Luglio 2015 è poi stato venduto all’Atletico Madrid per Mario Suarez e dieci milioni di euro. Un affare sul quale ci hanno guadagnato gli spagnoli, visto anche il destino di Suarez in viola.

Però Savic può dire di esser diventato maturo proprio sul manto dell’Artemio Franchi di Firenze.