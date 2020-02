Savic vince il “derby” con Salah mentre Haaland continua a trascinare il Borussia Dortmund agli ottavi di Champions

Prime partite degli ottavi di finale d’andata della Champions League: a Madrid e Dortmund le sfide tra Atletico e Liverpool e tra Borussia e Psg. Risultati a sorpresa, a favore delle due padrone di casa, arrivate da seconde dopo la fase a girone. Al Wanda Metropolitano il “derby” tra ex viola l’ha vinto Savic, contro il plurititolato Salah, per 1-0 grazie alla rete di Saul nei primi minuti di gioco. Sull’altro campo impegnata invece la formazione giallonera che ha vinto per 2-1, grazie alla doppietta del 2000 Haaland, che continua con la sua media realizzativa fuori di testa: è al decimo gol in Champions, in appena 7 partite giocate. A segno Neymar invece per i parigini, per il momentaneo 1-1.