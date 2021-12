L’ex centrocampista della Fiorentina Nevio Scala ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo all’attualità in casa viola. Ecco cosa ha detto: “La Fiorentina? Sta facendo benissimo sotto la guida di Italiano: è uno dei migliori allenatori emergenti. A Firenze, dove vi sono alte aspettative, sta facendo un ottimo lavoro. Attualmente, a metà campionato, la squadra si trova nella parte superiore della classifica, dove non si vedeva da tempo, e in più ci sono ampie prospettive di miglioramento“.