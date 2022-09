Scaloni convoca due Viola per le amichevoli pre Mondiale: ecco chi partirà con l’Argentina

Il Ct dell’Argentina, Lionel Scaloni, ha diramato la lista dei convocati per il doppio appuntamento amichevole di settembre. Entra nel vivo la preparazione al Mondiale in Qatar e per l’occasione il commissario tecnico ha deciso di affidarsi a nove calciatori della Serie A. L’Argentina dovrebbe giocare contro Honduras e Giamaica.

Tra questi ci sono: Dybala (Roma), Musso (Atalanta), Perez (Udinese), Paredes (Juventus), Di Maria (Juventus), Correa (Inter), Lautaro Martinez (Inter). Dalla Fiorentina Scaloni ha chiamato Lucas Martinez Quarta e Nicolas Gonzalez.

Dopo la sosta per le nazionali, la squadra di Vincenzo Italiano affronterà l’Atalanta a Bergamo domenica 2 ottobre alle 18:00.