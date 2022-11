Scaloni non lo considera ma lui è tra i migliori della Serie A: la Lega celebra Martinez Quarta

Con il campionato fermo per il Mondiale, la Lega di Serie A quotidianamente snocciola alcune delle statistiche di questo primo spezzone di stagione. E nonostante non sia stato premiato dal commissario tecnico dell’Argentina Scaloni con la convocazione, il difensore centrale della Fiorentina Lucas Martinez Quarta risulta essere il migliore in una particolare graduatoria.

La Lega questo pomeriggio, con un post sui propri canali social, ha voluto celebrare il numero 28 gigliato essendo l’argentino il calciatore ad aver vinto il maggior numero di duelli individuali con 104 duelli vinti. Staccato anche il gioiello della Lazio Milinkovic-Savic, fermo a 100.

Questo il post: