Scalpita Dodô, più Terracciano di Gollini. Il tridente offensivo è una certezza

Da domani si fa sul serio: la Fiorentina scenderà in campo contro la Cremonese, mentre nei momenti in cui scriviamo va in scena l’allenamento di rifinitura.

Con che squadra i viola scenderanno in campo? Intanto in porta si può parlare di un Terracciano titolare e di un Gollini che dovrebbe giocare contro il Twente in Conference League.

Scalpita Dodô, in difesa, mentre a centrocampo dovrebbero esserci Amrabat centrale con Bonaventura e Maleh interni. Infine il tridente offensivo che sarà composto da Gonzalez, Jovic e Sottil.

Ci possono essere sorprese? Oltre a questi potrebbe avere qualche chance di partire dall’inizio Mandragora, ma non al posto di Amrabat, bensì in alternativa a Maleh, ruolo quello di interno che Italiano gli ha fatto ricoprire a tratti durante il precampionato.