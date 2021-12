“Scamacca ha grandi qualità, ma ancora gli mancano i movimenti da attaccante vero al contrario di Vlahovic”

L’ex giocatore Alessio Tacchinardi ha parlato a TMW Radio dell’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic, ponendo il confronto con Gianluca Scamacca: “Vlahovic è fatto e finito, sa giocare molto bene con la squadra, in un 4-3-3 riesce a fare reparto da solo e raccordare la squadra. Scamacca è anarchico, ha grandissime potenzialità e sono contento che le stia mostrando, ma osservandolo bene non mi sembra che abbia ancora i movimenti da prima punta vera. Ancora non lo vedo troppo smaliziato nell’attaccare la porta”.