Scamacca, Piatek e un intreccio di mercato che potrebbe avere del clamoroso

Un futuro tutto da scrivere quello di due attaccanti che potrebbero essere protagonisti di un clamoroso intreccio di mercato: Gianluca Scamacca e Krzysztof Piatek. Il primo, attualmente al Genoa in prestito dal Sassuolo, è l’obiettivo di mercato di alcune squadre italiane, tra cui anche la Fiorentina. La società viola però è da tempo molto attenta anche alle vicende legate a Piatek, ex grifone ora all’Herta Berlino.

Nel caso in cui però la Fiorentina convincesse il Sassuolo a cedere Scamacca, i dirigenti rossoblù sarebbero pronti a trattare per il ritorno in Liguria di Piatek, sul quale a quel punto non ci sarebbe più l’interesse dei viola. Il polacco vuole tornare nel Bel Paese e la romantica idea del ritorno alle origini potrebbe convincerlo. A riportarlo è Primocanale.