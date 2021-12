Scambio Alvarez-Sanchez tra River Plate e Inter? Il presidente dei Millonarios smentisce: “Bello scherzo”

Momento d’auge per Julian Alvarez che con i suoi gol ha trascinato al successo del campionato i compagni di squadra. L’attaccante argentino del River Plate ha gli occhi addosso di diversi club europei, Fiorentina compresa. La concorrenza è altissima, ma i gigliati proveranno a sfruttare le ottime referenze di Burdisso per giocarsi le proprie carte fino alla fine. Parola fine che nelle scorse ore è sembrata concretizzarsi, visto che si era diffusa una voce che dava il giovane attaccante come già ceduto all’Inter in cambio del cartellino di Alexis Sanchez.

In tal proposito si è espresso Rodolfo D’Onofrio, presidente dei Millonarios, che senza mezzi termini ha risposto così a l’Interista: “Bello scherzo. Lo smentisco, con me non ha parlato nessuno al momento”.