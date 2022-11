Scelte da fare

Inizia la sosta, inizia il Mondiale. Un periodo insolitamente più lungo del solito a cavallo tra il 2022 e il 2023 che permetterà alle varie squadre di riflettere con calma sulle prossime mosse in vista di un finale di stagione serrato e con pochi momenti liberi (soprattutto per chi, come la Fiorentina, ha anche l’impegno europeo).

E di cose su cui riflettere la società sembra averne diverse. Prima su tutti la situazione di alcuni calciatori in vista del mercato invernale. La vicenda Nico Gonzalez sta facendo discutere, con il giocatore che potrebbe addirittura tornare anzitempo a Firenze per i problemi fisici. Prima della sua partenza per l’Argentina, il direttore generale Joe Barone aveva alzato la voce, dicendo che con la testa era altrove (al Mondiale). Se per lui si aprirà uno spiraglio di mercato, lo capiremo presto. La Fiorentina dovrà anche iniziare a sedersi al tavolo con Giacomo Bonaventura. Il suo contratto infatti è in scadenza a giugno 2023 e una risposta sul suo futuro arriverà presumibilmente prima della fine dell’accordo. C’è mano fretta invece per quanto riguarda Saponara. Poi ci sarà anche da definire quello che sarà il proseguo della stagione (o della carriera) per ragazzi come Zurkowski e Bianco, che in questa prima parte hanno faticato non poco a trovare spazio.

Il mercato in entrata dipenderà molto da queste scelte, mentre cercherà anche un difensore centrale al posto del partente Ranieri. Rimane da capire anche quello che potrà essere il destino di Gollini, inciampato in diverse occasioni al suo ritorno a Firenze. La Fiorentina, intanto, sembra già voler puntare su Martinelli, giovanissimo estremo difensore classe 2006.

Scelte da prendere, questa volta con calma. Non c’è fretta, per una rincorsa all’Europa che ricomincerà a inizio gennaio.