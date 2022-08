Schiaffo ad un ragazzo autistico, denunciato e multato l’ex Juventus Cristiano Ronaldo

E’ un periodo veramente nero per Cristiano Ronaldo. L’ex Juventus, oltre al momento complicato del Manchester United, ha dovuto affrontare anche una delicata faccenda personale. Secondo il Daily Mirror, il portoghese è stato interrogato dalla polizia per dei fatti risalenti allo scorso aprile, quanto i Red Devils uscirono sconfitti dalla gara contro l’Everton.

Nell’occasione Ronaldo si lasciò andare ad un gesto di stizza, tirando uno schiaffetto alla mano di un ragazzo che stava riprendendo con il cellullare da bordo campo. Quel ragazzo si chiama Jacob Harding’s, è autistico e soffre di disprassia. Secondo la madre, quel giorno subì non solo un trauma fisico ma anche psicologico, al punto da denunciare Ronaldo alle autorità. Per non prolungare ulteriormente la vicenda, CR7 si è rassegnato a pagare la multa risarcendo in toto la famiglia del ragazzo.