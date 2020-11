Schiattarella: “Il destino è nelle nostre mani: se giochiamo da Benevento possiamo fare punti anche a Firenze”

Il centrocampista del Benevento Pasquale Schiattarella ha parlato al portale Ottopagine della prossima partita contro la Fiorentina: “Ho letto tante cose in questi giorni, è fuori strada chi pensa che la prestazione derivi dal modulo e dalla tattica. Per quanto mi riguarda il futuro è nelle nostre mani: se giocheremo da Benevento possiamo portare a casa punti anche da Firenze, viceversa siamo destinati a fare sempre passi indietro come accaduto con lo Spezia. L’obiettivo è la salvezza, se l’avvio di stagione aveva illuso qualcuno non è un nostro problema”.

