Schira: “Il corteggiamento viola sta facendo effetto su Milenkovic. Luis Alberto? Il suo sogno non è la Fiorentina”

“Ribadito la volontà di blindare il difensore e si è accorta che di offerte non c’è questo granché. L’Inter è ferma anche perché non sa cosa succederà a Skriniar, la stessa Juve ammicca ma non ha fatto offerte. La Fiorentina ha ribaltato il fronte della vicenda, facendo capire a Milenkovic quanto sia importante e offrendo cifre intorno ai 3,5 milioni. Il corteggiamento viola sta facendo breccia, soprattutto dopo il summit di oggi – l’idea di Nicolò Schira a Radio Bruno.

Luis Alberto? Il suo sogno è quello di tornare in Spagna, Firenze non ha l’attrattiva di Siviglia evidentemente anche perché lui era partito da lì e vorrebbe imporsi nella squadra del suo cuore. Lo Celso ha intermediari che lo stanno proponendo, parlano con tante società e può diventare un’occasione in prestito con diritto di riscatto. Il Tottenham vuole monetizzare ma non mi pare che ci siano tutte queste offerte per lui”.