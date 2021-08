Schröder: “Nastasic alla Fiorentina? C’è interesse, non è un segreto. Abbiamo condiviso percorso di separazione”

Una vera rivoluzione. E’ quella che ha attuato nel corso di questa estate lo Schalke 04 clamorosamente retrocesso in Serie B tedesca. Ma è una rivoluzione che non è ancora finita: Nastasic sta per lasciare il club per tornare a giocare con la Fiorentina.

Sul futuro del difensore ha parlato Rouven Schröder, direttore sportivo del club tedesco, dicendo: “Non solo le voci stanno diventando più specifiche, ma anche i contenuti. Per Matija sappiamo che c’è interesse, stiamo discutendo tempestivamente e guardiamo al futuro. Non è un segreto”.

Nastasic fa parte di un quartetto che è destinato a fare i bagagli: “Sono una persona positiva e presumo che si possano risolvere le cose – ha proseguito Schröder – anche nell’interesse dei giocatori. Questi quattro sono di livello superiore, quindi era chiaro fin dall’inizio che avremmo condiviso questo percorso di separazione”.