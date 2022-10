Scintilla Gonzalez: “Vuole guarire in modo definitivo e manca poco. Speriamo che ritorni per il bene di tutti”

Nicolas Gonzalez fino a questo momento non ha praticamente potuto dare il proprio apporto alla Fiorentina. L’attaccante ha prima avuto problemi con l’anca, poi ha dovuto fare i conti con una fastidiosa tallonite.

Sembrava fosse in fase di recupero nella settimana che ha preceduto il match con la Juventus, ma è ricaduto in questo incubo che è durato fino a questo momento.

Adesso, finalmente, si sta allenando nuovamente coi suoi compagni. “Vuole guarire in modo definitivo e manca poco” assicurano dall’entourage del giocatore, però se sarà o meno in campo contro gli Hearts è una decisione che verrà presa solo all’ultimo minuto.

Certo è che un suo ritorno farebbe tremendamente comodo alla Fiorentina, che è alle prese con problemi di sviluppo della manovra offensiva e non riesce a trovare la scintilla in attacco. “Speriamo che ritorni per il bene di tutti” è l’auspicio che in questo momento stanno facendo un po’ tutti, il giocatore e il proprio manager, ma anche e soprattutto Italiano, perché la sua squadra arranca in zona-gol.