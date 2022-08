Scintille Montella-Balotelli: l’ex allenatore della Fiorentina trattenuto a forza. VIDEO

Davvero incredibile l’episodio che ha visto protagonisti l’ex allenatore della Fiorentina Vincenzo Montella e l’attaccante Mario Balotelli. La loro squadra, l’Adana Demirspor, ha battuto 1-0 l’Umraniye ma il risultato positivo non è bastato ad evitare le scintille dopo il fischio finale.

Nel video si vede bene che Balotelli, dopo aver salutato la squadra arbitrale, rivolge delle parole a Montella. L’ex tecnico viola, che per la verità appariva già nervoso, reagisce rabbiosamente e vorrebbe scagliarsi contro Super Mario ma viene trattenuto a forza da alcuni componenti del suo staff.

Ovviamente non sappiamo cosa Balotelli abbia detto a Montella, oppure se la causa delle tensioni sia da ricercare altrove. Una cosa però è certa: i due dovranno chiarirsi per recuperare il rapporto e la serenità in vista delle prossime partite.