Scocca l’ora di Commisso. Il Presidente adesso, non può più sbagliare

Dopo la partita di Cagliari, scocca l’ora di Rocco Commisso, che non può più farsi attendere (parlerà domani alle 11). A partire dall’allenatore, passando per i dirigenti, per i rinnovi dei giocatori e la rivoluzione della rosa: Commisso non può più sbagliare. Come evidenzia Calciomercato.com, dopo due tra gli anni più tristi della recente storia viola, la società dovrà dimostrare che tutte le ambizioni presentate sulla carta sono reali anche per il campo, e soprattutto che una salvezza a stento a due giornate dalla fine non può andare bene. Nonostante tutte le peripezie, Beppe Iachini è riuscito nuovamente nella sua piccola impresa. Non è sicuramente un allenatore che ha scritto pagine importanti di calcio, ma per il mondo Fiorentina ha scritto un pezzetto di storia, visto che quando le cose andavano a rotoli, per due anni di fila c’è stato bisogno del suo intervento per mettere tutto a posto. Il tecnico di Ascoli, che nella conferenza stampa prima della sfida contro i sardi ha apertamente detto che non sarà l’allenatore del futuro della Fiorentina, lascia con due salvezze raggiunte, e se quella della scorsa stagione sembrava scontata, questa ha lasciato tutti con il fiato sospeso.