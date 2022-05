Sconcerti: “Adesso i procuratori o parlano in maniera chiara con la Fiorentina oppure le trattative sono chiuse”

L’ex dirigente della Fiorentina Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio anche della squadra viola. Queste le sue parole riguardo alle dichiarazioni dell’ex DS viola Corvino e altre tematiche:

“Pantaleo dice che Chiesa-Vlahovic è la coppia perfetta? Premettendo che io mi fido ciecamente di Corvino e lo ho anche cercato quando ero a Firenze, non mi trovo completamente d’accordo. Naturalmente non li vedo ideali perchè Chiesa non mi sembra uno da cross per il serbo. Va detto che sono comunque due giocatori fenomenali e un buon allenatore riesce a sfruttarli entrambi”.

E sulla gestione dei procuratori da parte della società viola: “Diciamo che adesso i procuratori per trattare con la Fiorentina hanno due strade: o contrattare in maniera chiara oppure la cosa è chiusa. Continuo a dire che ci deve essere più fiducia nelle gestione societarie perchè non penso che un presidente faccia una cosa contro il suo interesse”.