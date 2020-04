Sconcerti: “Alla Fiorentina serve un attaccante esperto. Pradè? Se fosse bravo quanto Corvino…”

A Radio Bruno Toscana ha parlato il giornalista e tifoso viola Mario Sconcerti. Tanti i temi toccati durante il suo intervento: “Per la ripresa del campionato Commisso cerchi di mettere insieme una task force per provare a trovare una soluzione. Castrovilli è un numero dieci come Antognoni. Con Mandragora il futuro centrocampo della Fiorentina non sarebbe male. Con Chiesa succeda quel che deve succedere. Alla Fiorentina penso serva un attaccante mediamente anziano. Tenere Vlahovic non vuol dire farlo giocare sempre. Se Pradè fosse bravo come Corvino non mi dispiacerebbe. Juric è un allenatore che fa giocare bene le sue squadre, basta guardare il Verona di quest’anno, ma nella sua carriera ci sono stati tanti alti e bassi”.