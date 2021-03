Sconcerti: “Alla Fiorentina vorrei Gasperini. Sarri è stato cercato ma nel modo sbagliato, alla dirigenza manca personalità”

Il giornalista e tifoso della Fiorentina Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio a proposito del futuro della panchina viola: “Intanto bisogna che la Fiorentina si salva, spero succeda in fretta. Per la prossima stagione io vorrei Gasperini, altrimenti mi andrebbe bene anche Gattuso o Sarri. Quest’ultimo è stato cercato ma nel modo sbagliato, perché è stato cercato dal ds mentre certi allenatori devono essere contattati direttamente dal presidente. In generale non vedo personalità in questa dirigenza, non vedo ancora un progetto da parte di Commisso“.