Sconcerti: “Alla Juventus Chiesa dovrà seguire delle regole ben precise. Ma se ci fosse Zaniolo, in Nazionale farebbe panchina”

Il giornalista e tifoso della Fiorentina Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio di Federico Chiesa: “Se la Juve ha speso 60 milioni per lui, vuol dire che ha le idee chiare sul suo valore. Per me gli farà bene stare alla Juve, avrà delle regole ben precise e per lui che è un giocatore disordinato sarà utile. Chiesa rende bene se ha tanto campo davanti a lui, mentre nella Nazionale si gioca con la palla al piede. In questo momento sarebbe un secondo titolare, perché se ci fosse Zaniolo, giocherebbe lui”.

