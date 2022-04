Sconcerti: “Alla Juventus Vlahovic è meno considerato dai compagni rispetto alla Fiorentina. Non si è ancora adattato al gioco bianconero”

Il giornalista e tifoso della Fiorentina Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio dell’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic: “Ieri ha trovato Skriniar che era un cliente scomodo. In generale lo vedo sempre pericolosissimo ma meno selvaggio, come se dovesse ancora adattarsi al gioco della Juve. Mi sembra che la squadra lo consideri meno di quanto facesse prima la Fiorentina. Al momento non è ancora una guida per la Juventus”.

E poi ha aggiunto un pensiero sull’Atalanta, scesa al settimo posto in classifica: “Gasperini ha avuto tanti infortuni, ma i suoi giocatori non riescono più a saltare l’uomo. Mancano quegli elementi che davano un senso estetico alla grande corsa della squadra. Se il ciclo è finito però lo sapremo solo tra un anno, perché ad oggi ci sono troppe scusanti”.