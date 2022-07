Sconcerti: “Bernardeschi è una splendida riserva, un ottimo mezzo giocatore. Il problema è che costava come un top”

Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio dell’ex giocatore della Fiorentina Federico Bernardeschi: “E’ sempre stato questo, solo che a 20 pensi che possa ancora migliorare mentre a 27 i margini non ci sono più. Oltretutto con il tempo ha cominciato a segnare meno, allontanandosi dalla porta. In una grande squadra può essere una splendida riserva, è un ottimo mezzo giocatore. Il ruolo migliore glielo ha dato Mancini in Nazionale, quello del tredicesimo giocatore. Il problema è che costava come un top player”.