Sconcerti: “Chiesa andrà all’Inter. Conte lo può trasformare in un calciatore eccezionale”

L’ex amministratore delegato della Fiorentina, Mario Sconcerti, prevede un futuro a tinte nerazzurre per Federico Chiesa: “Da come girano le parole mi sembra evidente che quasi sicuramente andrà via e quasi certamente all’Inter – spiega Sconcerti a Calciomercato.com – Conte lo riterrebbe fondamentale per l’ultimo salto di qualità. Chiesa decisivo, ma in quale zona di campo? E’ un giocatore importante ma abbastanza anarchico. Se qualcuno riuscirà a fargli fare 80 metri sulla fascia, cioè doppio compito, avrà un giocatore diverso, eccezionale. E se c’è qualcuno che ci può riuscire quello è proprio Conte. Sarri non è pazzo di lui, non gli piacciono i calciatori che partono a testa bassa”.