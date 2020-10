Sconcerti: “Chiesa? E’ confuso. E’ in una straordinaria involuzione”

Il noto giornalista Mario Sconcerti è intervenuto a TMW Radio parlando della prestazione dell’ex Fiorentina, Federico Chiesa, con la maglia della Nazionale. Sconcerti ha detto: “Credo però che il problema ora sia più Chiesa che Immobile. Non salta più l’uomo, è confuso, non crede più nel suo scatto. E’ un giocatore in straordinaria involuzione”.

Sconcerti ha analizzato la situazione legata al nuovo giocatore della Juventus dopo una prestazione che ha suscitato critiche da tutta Italia.