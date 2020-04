Sconcerti: “Chiesa? Se ne parla da troppo. Se vuole andare via se ne vada, si può fare a meno di tutti. La Fiorentina ora è una società ricca”

A TMW Radio ha parlato il giornalista tifoso viola Mario Sconcerti, intervenendo sulla situazione Chiesa ma non solo. Queste le sue dichiarazioni: “Chiesa? Se ne parla da troppo, se vuole rimanere rimanga, altrimenti vada via. Ormai se ne parla da troppo e si può fare a meno di tutti. La Fiorentina ora è ricca e non è semplice portare via i giocatori a Commisso. Il Coronavirus ha dato il colpo di grazia al calcio italiano che fino ad oggi è stato in una bolla. La Juventus ha 600 milioni di rosso, mai vista una cosa così clamorosa nella storia”.