Sconcerti: “Credo che Vlahovic partirà in panchina. Non sarebbe la prima volta che ad un giocatore viene risparmiato un bagno di fischi. Buon momento per incontrare la Juventus

Il noto giornalista ed ex amministratore delegato della Fiorentina Mario Sconcerti ha parlato così a TMW Radio a proposito della possibile esclusione del grande ex Dusan Vlahovic dall’undici iniziale di Allegri domani sera: “Non sarebbe la prima volta che ad un giocatore viene risparmiato un bagno di fischi. Credo che partirà in panchina e poi si vedrà. La Juventus non può scegliere un centrocampo, ma deve mandare quelli che ha. E’ un buon momento per incontrarli, una Juve più stretta di questa è difficile da trovare”.