Sconcerti: “Cutrone non assomiglia a Simeone. A Firenze si cercano sempre colpevoli e mai soluzioni”

L’ex direttore della Fiorentina e opinionista, Mario Sconcerti, ha parlato a Radio Bruno, ecco le sue parole: “Cutrone? Non è vero che ha un gioco tipo Simeone, è un giovane ed è un affare, è un terminale ma qualcuno gli deve portare i palloni, lo vedo bene con Vlahovic perchè si spalleggiano. Pradè? A Firenze si cercano sempre colpevoli e mai soluzioni, siamo troppo critici. Praet? Non vedo come si possa spostare da Leicester ma servono giocatori del suo livello, punterei su qualche cessione del Napoli, che per forza venderà qualcuno dopo aver preso Demme e Lobotka. Iachini? Prendere coscienza del momento attuale e prendere un allenatore del genere, è una cosa giusta. Stadio? Non mi piacciono le trattative tramite conferenze stampa; è una cosa che va fatta, aspettiamo e vediamo, la realtà dei fatti la sanno Nardella e Commisso”.