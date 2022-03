Sconcerti: “E’ già capitato negli ultimi anni di fare risultato a San Siro. Mi auguro che la Fiorentina possa tornare in Europa, anche se fosse…”

Nel corso di Stadio Aperto su TMW Radio il celebre opinionista Mario Sconcerti ha parlato, tra le altre, del momento della Fiorentina, impegnata nel prossimo match di campionato contro l’Inter. Queste le sue dichiarazioni:

“Se la Fiorentina può fare risultato a San Siro? Negli ultimi anni è già capitato. Se l’ambizione è un posto in Europa me lo auguro. Fosse anche la più piccola, l’ingresso in una coppa europea costringe la Fiorentina ad un salto di qualità nelle scelte, anche nei secondi ruoli. Riuscire a ricostruire mi sembra già un ottimo traguardo”.