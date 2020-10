Sconcerti: “Esagerato questo clima verso la società. Per far giocare meglio la Fiorentina non ci vuole molto”

Il giornalista Mario Sconcerti è intervenuto a Radio Bruno parlando dell’organigramma viola: “Pochi sanno con chi lavora Pradè. Abbiamo giocato 4 partite di cui una neanche male. A me sembra esagerato questo clima e mi sembrerebbe improprio che la società prendesse provvedimenti duri adesso. Non si può dire che decide tutto Commisso e poi è colpa di Pradè”.

E sul ruolo di Amrabat: “Non attacchiamoci agli slogan, Amrabat non è un regista e lo sa anche Iachini. E’ quello che può farlo meno male, poi ci sono molti modi di farlo. Se lo pensate alla Pirlo, lui non sarà mai come Pirlo”.

E sulle problematiche: “Iachini ha il dovere di far rendere di più i giocatori. Per far giocare meglio la Fiorentina non ci vuole molto. Non è vero quello che vediamo di Iachini, trovo strano che come uno Vlahovic o Castrovilli abbiano un rendimento scadente”