Sconcerti: “Fiorentina-Milan? I rossoneri sono superiori. Vlahovic è un caso chiuso, non pensa più da giocatore viola”

L’opinionista Mario Sconcerti ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la non qualificazione diretta dell’Italia ai Mondiali di Qatar 2022, parlando anche della Fiorentina. Ecco le sue parole sulla nazionale di Mancini: “L’Italia? A vederla giocare mi ricorda la Fiorentina: tutti stanno nella metà campo avversaria ma nessun tiro“.

Prosegue parlando di Serie A e della prossima partita della Fiorentina: “Fiorentina-Milan? Credo che i rossoneri siano più forti, superiori alla Fiorentina”.

Conclude su Vlahovic: “Se alzerei la posta per il Serbo fossi Commisso? No, assolutamente, no ha senso. Il giocatore non si sente più un calciatore della Fiorentina. Se continui ad alzare mandi il messaggio ai giocatori che verranno e alla squadra: mostri insicurezza. Vlahovic è un caso archiviato: ora bisogna giocare bene e orgogliosamente, indipendenti, non schiavizzati da un ragazzo e il suo procuratore”.