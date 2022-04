Sconcerti: “Gonzalez è il migliore dell’intera rosa: tenerlo fuori è un lusso da non permettersi. Milenkovic? Se restasse, significherebbe una cosa”

Mario Sconcerti, decano del giornalismo sportivo nonché tifoso della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno di due giocatori fondamentali della squadra di Vincenzo Italiano. Ecco di chi si tratta:

“Credo che Nico Gonzalez sia il miglior giocatore della rosa attuale della Fiorentina. Farne a meno è un lusso che non ci si può permettere. Ha passato una stagione particolare, perché tra l’Argentina e lo stop causa Covid sono state più le volte che non l’abbiamo avuto. Il suo valore però non si può discutere”.

L’altro giocatore su cui si è espresso è stato Nikola Milenkovic: “Se la Fiorentina cresce, secondo me c’è la possibilità di trattenerlo. Ha fatto vedere più volte che sta bene a Firenze, ma la carriera è una sola. Riuscire a tenerlo significherebbe aver terminato bene la stagione”.