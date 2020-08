Sconcerti: “Higuain sarebbe un acquisto eccezionale, farei di tutto per prenderlo. Pradè? Certa gente parla senza sapere”

Il giornalista e tifoso della Fiorentina Mario Sconcerti ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Operato di Pradè? Molte persone parlano senza sapere. Nessun avrebbe mai detto che sarebbero arrivati Amrabat e Kouame a gennaio, e invece è stato così. Higuain? Se viene con la voglia di far vedere il grande centravanti che è, allora lo prendo volentieri. Sarebbe un bel messaggio per tutti, farebbe pensare alla Fiorentina in modo diverso. Piatek invece è un giocatore più alla portate, prenderlo sarebbe “normale”. Prendere Higuain invece sarebbe una cosa eccezionale. Certo, costa almeno venti milioni più del polacco ma fossi in Pradè farei di tutto per prenderlo. I giocatori d’esperienza sono importanti, a me non importa nulla di essere la squadra più giovane d’Italia se poi non arrivano i risultati. Stadio? Si farà, non si può più non fare”.

