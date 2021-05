Sconcerti: “I giocatori forti vogliono fare le coppe”. La Fiorentina ne sa qualcosa e si prepara all’ennesimo mercato complicato

Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio della crisi della Roma: “Ormai non serve più a niente mandare via Fonseca a quattro giornate dalla fine. Di sicuro se la Roma non entra in nessuna coppa, sarà più difficile rinforzare la squadra. I giocatori forti oggi vogliono fare le coppe“.

Un discorso che se vogliamo riguarda anche la Fiorentina, che ormai vi ha a che fare da diversi anni. L’esclusione dalle coppe europee ha sicuramente reso più difficile il lavoro di Pradè, che spesso si è visto dire di no da giocatori ambiziosi di giocare almeno l’Europa League.

Da qui un effetto domino che ha portato la squadra viola a lottare per la salvezza negli ultimi anni, e quindi ovviamente a non qualificarsi per le coppe europee. La stessa cosa, a patto che la Fiorentina si salvi, avverrà nella prossima stagione e quindi il problema si ripresenta minaccioso. Ancora una volta si dovrà comporre una squadra competitiva senza avere l’appeal necessario per convincere determinati calciatori a sbarcare in riva all’Arno.

Una missione non impossibile ma sicuramente difficile, soprattutto perché la rosa andrebbe rivista in gran parte. Una situazione di cui De Zerbi e Gattuso, stando alle voci di questi giorni, si erano accorti tanto da porre come condizione del loro arrivo uno sconvolgimento quasi totale del parco giocatori. Richiesta che al momento la Fiorentina sembra aver rifiutato, il che ci pone davanti all’ennesimo dubbio di un’estate che si preannuncia lunga e tribolata.