Sconcerti: “I giocatori non sono gladiatori che devono far divertire il pubblico fino alla morte. Fermiamo tutto!”

Il giornalista e tifoso della Fiorentina Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio: “Bisogna fare tutto per mettersi al riparo, noi, le squadre ed il calcio. Credo che per rispetto di tutti ci si debba fermare e non aver paura del calendario. Non so come si possa annullare il campionato, non voglio pensarci. Bisogna spostare tutto in avanti. I giocatori non vogliono più giocare. Non hanno voglia di giocare, sono come noi. Mi sembra che gli si chieda come ai gladiatori, di far divertire fino alla morte”.