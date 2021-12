Sconcerti: “Il gioco di Italiano è un mix tra Guardiola e Zeman. Ecco il mio voto alla stagione della Fiorentina”

Il giornalista nonché ex direttore sportivo della Fiorentina Mario Sconcerti ha dato le pagelle alle squadre del campionato italiano al termine del girone d’andata.

Per la squadra di Vincenzo Italiano un 7,5 che viene spiegato così sulle pagine del Corriere della Sera: “Dusan Vlahovic è uno dei giocatori più determinanti al mondo. Per questo la Fiorentina come squadra è da aspettare. Deve crescere Gonzalez (oggi da 6,5), deve crescere Sottil (6), è già arrivato Torreira (7). Ma il vero pensiero è di Italiano, il suo è un gioco che parte dal palleggio uggioso di Zeman e si incrocia con le profondità di Zeman. Voto Italiano 8”.