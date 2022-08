Sconcerti: “Il gioco di Italiano strazia troppo Jovic, Barak potrebbe aiutare. Ikone? Un grande mezzo giocatore”

Ex dirigente viola e giornalista, Mario Sconcerti a Radio Bruno affronta e commenta varie tematiche a tinte viola, spaziando dalla rosa alla dirigenza viola, al mercato: “Quarta è costato tanto, va recuperato il calciatore. Venderei Nastasic. L’argentino invece va ammortizzato meglio. Torreira era un ottimo giocatore, è stata una scelta della Fiorentina non prenderlo ed ora serve andare avanti. Manca qualità nel mezzo, Amrabat non è di qualità, Mandragora è di ordine. Una grande mezzala manca alla Fiorentina per completare la squadra, anche perchè Bonaventura ha altri compiti nella Fiorentina, deve andare dentro”.

Sconcerti ha poi proseguito: “A Commisso danno fastidio gli striscioni. L’ultimo del Joker è stato perseguito penalmente. Se Jovic sta bene, giocherà lui al centro dell’attacco. Jovic è un giocatore di classe, l’altro è uno di fisico. Non possono essere uno l’alternativa dell’altro. Il gioco di Italiano strazia molto il serbo, perché trova sempre una difesa schierata. Barak potrebbe aiutare molto, perchè è forte di testa e riempirebbe l’area. Capisco poco anche Maleh per adesso, mi aspettavo passi in avanti più concreti da lui. Ikone un grande mezzo giocatore. Quando lo vedi negli altri colpisce sempre, ma se si vanno a vedere anche i commenti dei tifosi del Lille, troviamo le stesse cose che diciamo noi. Sembra promettere sempre ma poi resta un po’ troppo solo fumo”.

Infine ha concluso: “Alla Fiorentina serve un centrocampista, non una ciliegina, soprattutto nell’ottica delle 3 competizioni. Il Twente mi preoccupa, non poco. Rinnovo di Milenkovic? Mi ha fatto molto piacere, tranne Gollini abbiamo tutta una squadra di proprietà. Abbiamo fatto un mercato di aggiunta di giocatori. In questo mercato è diventato difficilissimo anche vendere, di conseguenza nessuno compra”.