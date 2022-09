Sconcerti: “Il mercato non è stato sbagliato, la squadra è buona. Il problema è il gioco ripetitivo”

A TMW Radio il giornalista Mario Sconcerti ha commentato il momento della Fiorentina tornando sul mercato estivo: “Non credo sia stato un mercato sbagliato. Certo avrei preso come punta, dovendo cercare gol sicuri, ma la squadra è comunque buona. Il problema è che gioca in modo talmente ripetitivo che i giocatori non inventano più nulla, ma si limitano ad obbedire alle richieste dell’allenatore”.

E poi ha aggiunto: “Ci sono segnali di noia e distrazione, è un momento particolare. Inoltre non bisogna dimenticarsi dei tanti infortunati, ma per il resto credo semplicemente che i calciatori siano stanchi di giocare il gioco degli altri. Italiano non ha elementi adatti al proprio gioco”.