Sconcerti: “In questa situazione non esiste che si continui a giocare la Champions. Ecco la soluzione per EURO 2020”

Il giornalista e tifoso della Fiorentina Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio in merito all’emergenza coronavirus: “Credo si debba trovare una data alternativa per Euro 2020, anche se non so chi si prenderebbe la responsabilità di farlo. La soluzione migliore sarebbe giocarlo a cavallo tra dicembre e gennaio, allungando i campionati a giugno, sempre a porte chiuse. Fermare tutto? Il virus ci costringe a pensare in fretta, dobbiamo essere più avanti di lui. Fino ad una settimana fa si litigava se continuare o meno, se fare a porte chiuse o porte aperte. Ora ci vengono tutti dietro. Ogni giorno cambiano le prospettive. Il calcio va bloccato, come si sta bloccando tutto. Vedremo cosa accadrà negli altri Paesi, perché ci sono soluzioni diverse. La Germania sta chiudendo pochissimo, mentre la Francia si sta avvicinando alle nostre decisioni. Negli USA invece il presidente sta sottovalutando tutto. Sospensione allenamenti Sta succedendo già in Italia. Tanti giocatori non si stanno allenando, o fanno qualcosa per conto loro. Non si può fare altrimenti. Italiane in Europa? Se non giochi qui, non devi giocare nemmeno in Champions e Europa League. Io però mi aspetto che parli l’Unione Europea. Da a noi è stato il Governo a fare tutto. Spero che l’UE intervenga. Non può essere solo una questione di affari”.