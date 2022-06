Sconcerti: “Io sto dalla parte della proprietà sulla questione Italiano. Torreira è stato ritenuto troppo caro”

“La società ha offerto 2 milioni più bonus a Italiano, ossia un raddoppio netto dello stipendio. Non è ammissibile quello che ha detto l’allenatore però, cioè volere ancora di più al costo di non allenare. Se non vuole rinnovare, ci si può far poco: io sto dalla parte della proprietà“.

Sull’addio di Torreira: “La Juventus ha perso Dybala, il Milan Kessiè. La Fiorentina ha ritenuto Torreira un giocatore troppo costoso. Vediamo adesso come la società porrà rimedio”.