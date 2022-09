Sconcerti: “Italiano ci serve, ma forse lo abbiamo un po’ sopravvalutato. Gioca sempre nello stesso modo e questo è un limite”

Il giornalista e tifoso della Fiorentina Mario Sconcerti ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Credo che Italiano non debba tanto cambiare il modulo, quanto imparare a gestire le partite. La squadra gioca allo stesso modo, cioè lentamente, contro qualunque avversario e in qualunque situazione di punteggio e questo è un limite. Mi piacerebbe che i giocatori inventassero qualcosa, invece fanno sempre le stesse cose e questo non è un certo un vantaggio. Attenzione, Italiano è un ottimo allenatore e serve alla Fiorentina, però forse lo abbiamo un po’ sopravvalutato. Semplicemente lui deve crescere, perché solo così può crescere anche la squadra”.

E poi ha aggiunto: “Ieri Jovic ha sbagliato un gol importante, ma in generale l’ho visto più in palla di altre volte. Deve solo entrare di più nel gioco, perché ha le qualità per farlo. E’ quasi un numero dieci, uno che sa giocare a calcio. Al contrario di Cabral, che ha il fisico ma non l’elevazione, infatti se guardate i suoi colpi di testa sono sempre molto deboli. Non credo che i giudizi siano troppo severi, semplicemente credo che la gente voglia vedere una Fiorentina più rapida e meno schematica”.