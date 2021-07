Sconcerti: “La Fiorentina cederà 3-4 giocatori e ne acquisterà altrettanti. Se qualcuno potesse spendere, oggi potrebbe scombinare le carte”

L’ex dirigente della Fiorentina e oggi giornalista, Mario Sconcerti, ha parlato delle prospettive sul mercato del club di Rocco Commisso.

Questo il suo pensiero: “La Viola cederà 3-4 giocatori e ne prenderà altrettanti. Per ora non si può dire nulla, visto il mercato fermo. Le big? Al momento attuale di ritocchi ha bisogno l’Inter, la Juventus, che non può ricominciare con lo stesso centrocampo indipendentemente da cosa farà Ronaldo. Se l’Atalanta resta questa, forse manca qualcosa. Forse è la prima volta in cui manca una grande squadra di riferimento. Se qualcuno potesse spendere, oggi potrebbe scombinare le carte”.