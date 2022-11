Sconcerti: “La Fiorentina è stata la squadra più sfortunata nei sorteggi. Braga rivelazione, un pessimo avversario”

Il giornalista ed ex amministratore delegato della Fiorentina, Mario Sconcerti, sul Corriere della Sera ha scritto un commento sul sorteggio capitato alle italiane ancora impegnate nelle competizioni europee.

“La più sfortunata è stata la Fiorentina – ha scritto Sconcerti – In Conference, il Braga è un pessimo avversario. Terzo in Portogallo dietro Benfica e Porto, è la squadra rivelazione degli ultimi anni”.

Sicuramente l’urna di Nyon non è stata benevola per i viola, perché c’erano avversarie ben più abbordabili dei portoghesi. Per superare questo play off ci sarà da faticare.