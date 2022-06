Sconcerti: “La Fiorentina non ha gradito la richiesta spalle al muro di Italiano. Se vuole rimanere parli anche di giocatori e non del suo stipendio raddoppiato”

Il giornalista Mario Sconcerti, attraverso un editoriale su Calciomercato.com, ha parlato così di Vincenzo Italiano: “Il caso Fiorentina-Italiano è tipico di questo tempo. La prima domanda è: perché si è arrivati a uno spareggio? Non si poteva trovare un accordo prima? Perché è obbligatorio che sia la Fiorentina a sbagliare? Italiano ha detto: “Per meno di due milioni più bonus non vado in ritiro”. La Fiorentina non ha gradito la richiesta spalle al muro.

Poi ha proseguito: “Italiano è un tecnico bravissimo e incompleto, come quasi tutti i buoni allenatori. Vuole il 150% di aumento. Siamo sicuri sbagli la società? E dov’è l’errore? Si dice che non si possa mandare a monte un rapporto per qualche migliaia di euro. Bene, questo vale anche per il tecnico. Se vuole rimanere parli anche di giocatori e non del suo stipendio raddoppiato”.